市場研究公司Canalys數據顯示，今年第一季全球智慧手錶領域整體增幅為12％，蘋果依舊以較大優勢拿下第一，華為排名第二，雖然在出貨總量上跟蘋果有一定差距，但增速達到了113％。

《新浪數碼》報導，雖然受疫情影響，但今年第一季全球智慧手錶出貨量總共達到1430萬台，較去年同期增12％，相較手機等品項來說，仍能保持增幅已經難得。

從品牌來看，蘋果的出貨量為520萬台，相較去年同期下降了13％，但其智慧手錶仍是世界上最受歡迎的產品。WatchOS（Apple Watch的作業系統）在本季獲得了400萬新活躍用戶，使這個系統的總用戶達到7千萬左右；華為排名第二，其出貨量估計為210萬，占市場占比的14.9％；其次是三星，其出貨量約180萬，市場占比為12.4％；之後則是Garmin，Fitbit等品牌。

該市場機構也預估，在接下來的3個月中，Apple Watch這個產品歷代加在一起的總出貨量將達到1億部。

以地區觀察Apple Watch，北美的出貨量首次沒有占到全球智慧手錶出貨量的三分之一。 Canalys分析師Vincent Thielke表示，海外對智慧手錶的強勁需求使得Apple Watch在歐洲和北美增長表現緩慢，一部分原因是蘋果用戶將注意力轉移到了AirPods作為「必備」配件上。

在其他地區，蘋果和華為吸引了最多的新用戶。蘋果從其在東南亞和拉丁美洲的最新運營商合作夥伴那得到了新增長，華為將其智慧手錶與其最新的P40旗艦手機做搭配。

值得注意的是，今年第一季，大陸智慧手錶的出貨量增長了66％，與北美的出貨量相當。Canalys預計，由於大陸經濟強勁復甦，以及華為、小米和新加入者OPPO等大陸本土企業加大力度，大陸將成為今年智慧手錶增長的主要推動力。

Canalys也預計，在Apple Watch推出5年後的幾個月內，Apple Watch的使用壽命將達到1億支。

(旺報 )