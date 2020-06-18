智邦(2345)在高階交換器市場位居領先位置，也帶動營運一路穩定成長，今(18)日執行長暨智邦科技總經理馬思睿(Edgar Masri)就表示，有信心智邦在高階交換器面對競爭對手時，站穩相對領先優勢，下半年在疫情衝擊逐步緩解下，市場、客戶需求將較先前有更好的能見度。

智邦在高階交換器需求帶動下，營運水漲船高，馬思睿表示，以智邦現階段在高階交換器的技術和生產製造水準，對照市場的競爭者來看，智邦在價格、性能上都有相對的優勢，且看好這樣的優勢將延續到400G等高階交換器產品線上，當然，智邦對取得相對領先的位置有一定的信心。

即使近期整體環境籠罩眾多不確定因素，但馬思睿認為，客戶對400G交換器的需求與布建規劃沒有改變，惟400G交換器今年出貨布建原本就在逐步增加的規模化測試，要到2021年才會有真正顯著的商業化量產布建啟動。

面對新冠肺炎以及美中關係持續緊繃，馬思睿坦言，先前確實受到疫情影響，主要是許多客戶遭遇市場需求的不確定性和運輸物流的問題，造成部份訂單出貨延遲，但相關的狀況正在陸續排除中，對後續營運的影響將逐步收斂，出貨、營收表現將會逐漸回復正軌，以智邦客戶來看，超大型資料中心客戶與部份資料中心客戶訂單仍有不錯的能見度，也抵消了部份來自於企業網路設備市場的不確定性因素。

針對下半年的看法，馬思睿認為，先前整體環境的狀況與影響因素將會逐步回復正常，市場、客戶需求也有較先前更好的能見度，但是，還是許多的不確定性存在，因此，智邦將會格外審慎應對。

(時報資訊)