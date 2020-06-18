華碩(2357)全台首間街邊旗艦店—ASUS台北八德旗艦店今日於光華八德商圈開幕，訴求消費者服務體驗全面再進化，並針對華碩旗下不同系列產品設立體驗專區，包含：ZenBook、ASUS VivoBook、ProArt、AiO、ROG、桌上型電腦及商用電腦，消費者可於ASUS台北八德旗艦店一次體驗華碩全系列筆電與桌機產品。

華碩聯合科技業務處副總經理廖逸翔表示：「因應畢業、開學季筆電需求大增，加上政府的振興三倍券、配合通路的檔期活動及旗艦店開幕，華碩預估今年暑假整體業績可望年成長3成！」

在ASUS台北八德旗艦店加入後，華碩全台體驗店共計有24家門市，消費者可透過網路挑選喜愛的產品型號，於華碩全台體驗店實機體驗，親身感受華碩產品的工藝之美，現場將由專人詳細介紹機台與教學操作，享受實體服務。此外，這24家華碩體驗店將同步導入智慧零售系統(O2O)，消費者可透過華碩線上商城或體驗店門市下單、付款及取貨，還能透過體驗店提供的全產品線服務，先下單、付款，再依照自己時間至門市取貨，或由專人送貨到府，不受時間及空間限制，隨時隨地體驗購物零時差。

(時報資訊)