銅箔基板廠—台光電(2383)今天股東會通過每股配息6元，創下公司成立以來新高，台光電深耕無鹵素(HF)環保材料及高階HDI材料多年，受惠於5G通訊基礎建設相關需求，台光電預估，年底高速低損耗的材料相關產品佔公司營收比重可望達40%，審慎樂觀看待今年營運。

台光電今天舉行股東會，台光電耕耘無鹵素(HF)環保材料及高階HDI材料領域多年，穩居全球第一，在高階材料比重攀升下，台光電2019年業績表現亮眼，2019年合併營收為248.65億元，稅後盈餘為32.45億元，每股盈餘為10.14元，均創下公司成立以來歷史新高，今天股東會通過每股配息6.0元，配息亦是成立以來新高。

台光電站穩無鹵素(HF)環保材料及高階HDI材料領先地位後，隨著5G通訊基礎建設相關需求帶動，超大規模資料中心(Hyperscale)伺服器及交換器的需求量會大幅增加，且人工智能(AI)、雲端運算的高效能運算(High Performance Computing)趨勢下，台光電積極介入高速低損耗的材料市場，預估相關產品年底將佔公司營收比重約40%。

台光電表示，相較於高速的材料，高階HDI材料的技術難度更高，對公司而言是技術往下延伸，可以運用高階HDI的know- how，提供具HDI特性的材料，快速切入此領域，去年即獲得全球前三大伺服器及交換器ODM及前三大OEM客戶等多項新案，預期2020年此類高階材料的市佔率會持續大幅增長50%。

根據工研院產科國際所預測，到2030年，全球自駕車、聯網車、電動車等新車輛的相關市場規模將達到8000億美元，自駕車仰賴先進駕駛輔助系統（ADAS）與車聯網等科技為基礎實現，其中車內娛樂系統、及AI深度學習演算法與運算速度更是關鍵，這其中就需透過HDI，在一塊板子上容納更多電晶體元件，以提高運算速度，達成AI深度學習，台光電在此領域已跟一線車廠零組件代理商及車廠客戶合作多時，放眼自駕車高級駕駛輔助系統，車用資訊娛樂系統，及智慧車載系統對於HDI材料的高度需求，佈局可望逐步發酵。

為因應客戶需求，台光電近幾年逐步擴建產能，除了昆山廠月產能135萬張，中山廠月產能95萬張，桃園/新竹廠月產能65萬張，今年第一季在黃石廠已順利量產月產能30萬張，預計第3季底再增加月產能30萬張，年底黃石廠會增加月產能60萬張，屆時集團月產能將達到355萬張。

台光電前5月合併營收達101.63億元，創下歷年同期新高，台光電表示，基礎建設網通類產品高速低信號損失材料，各家ODM/OEM自去年將無鹵素環保材料列為必備門檻條件後，加上新產能的開出，今年業績審慎樂觀。

(時報資訊)