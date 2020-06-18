Mini LED即將起飛之際，LED大廠晶電（2448）及隆達（3698）今（18）日宣布共同成立一家新的投資控股公司，換股比率為控股公司1股換0.5股晶電，控股公司1股換隆達0.275股，預訂8月7日兩家公司同步舉行臨股會通過此案，預訂轉換基準日在10月20日，屆時新控股公司上市，晶電與隆達則將下市及撤銷發行，成為新的投控公司100%的兩家子公司。

晶電及隆達今日下午在證交所舉行記者會，說明上述換股成立投資控股公司案。兩家公司表示，成立投資控股公司，主要目的在於產業上下游整合，減少重複投資，提升國際的競爭力；基於合作及平等的原則，各自獨立發揮所長。新成立的投控公司也將持續在Mini LED及Micro LED等新世代技術發展，35族半導體的發展也是新公司的重點。晶電、隆達在新公司中將獨立運作，各自以其核心競爭力，晶電居LED上游及中游，隆達專攻下游封裝及模組。

晶電及隆達強調，兩家公司各自發揮上下游的優勢，成立新的投控公司符合兩公司的規畫；晶電將成為隆達的策略供應商；隆達居下游，將成為晶電的客戶，籍由分工及資源整合有助提升競爭力。此外，成立投控公司使得新公司的股本下降，若明年能賺錢，有利每股盈利。

換股比率方面，控股公司1股換0.5股晶電，控股公司1股換隆達0.275股；晶電與隆達將成為新的投控公司100%的子公司，晶電與隆達也將申請撤銷發行。預估未來新成立的控股公司股本約68.6億元。

目前晶電股本約109億元，隆達約51億餘元，預估新成立的控股公司股本約68.6億元。兩家公司的大股東包括友達和CREE對於此案都是支持的態度。

晶電及隆達將共同成立投資控股公司，目前新公司名稱尚未確定；兩家公司預計同步於8月7日召開臨股會通過此案，預計轉換基準日為10月20日，一經交易所核准，10月20日新公司將上市掛牌，兩子公司晶電及隆達也將撤銷發行。此案目的在於上下游整合為一家控股公司，以累積的技術能力，創造從技術、解決方案齊備，並提升國際競爭力。新控股公司並預計成立經營管委會負責新公司的重要營運決策。

(時報資訊)