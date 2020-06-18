全球5G蓄勢待發，台灣也即將在第三季正式商轉，智邦(2345)執行長暨智邦科技總經理馬思睿(Edgar Masri)今表示，未來2~3年，智邦來自5G相關的營收比重可能會增加，另外，在後疫情時代，智邦更謹慎評估相關的投資擴廠計畫，並持續藉由導入AI，提高生產效率。

馬思睿表示，智邦一直和許多運營商合作，在5G智邦除提供CSG(Cell Site Router)以外，也在後端網路設備上有深入布局，這主要是將在4G就開始的策略繼續延伸，預計未來2~3年，智邦來自5G相關的營收比重可能會增加，但由於公司營收規模相較過去放大，因此，單一產品線佔整體營收比重相對有限。

被問到有關於大陸市場的布局，馬思睿表示，大陸當然是智邦非常關注的市場，只是除了大陸5G外，美國、歐洲5G市場也很值得注意，這兩個市場都會是智邦非常積極的市場，智邦也開始與部份電信業者就CSR與後端網路產品進行POC(Proof of concept)測試作業。

在產能規劃上，馬思睿表示，深圳廠在過年之後就逐步恢復正常生產，而竹南廠則是沒有受到疫情的影響，維持正常生產運作的狀態，疫情對生產的影響變數主要來自於供應商分布在不同的區域國家，但智邦也透過預先強化供應鏈運籌管理，盼降低可能的影響。馬思睿表示，受到新冠肺炎和市場的不確定性的影響，智邦會更謹慎評估相關的投資擴廠計畫，但在此同時，也積極導入人工智慧與智慧製造在既有生產基地中，希望以此提升整體生產製造的效率。

(時報資訊)