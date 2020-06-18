U-IE出道後首度挑戰性感極限。(圖／翻攝自IG)

從女團After School出身的女星U-IE(金幽珍)，擁有一雙傲人長腿的她，出道初期更被封為「蜜大腿女神」，不過轉為演員後，卻因暴瘦被外界猜測得厭食症，近日她替雜誌拍攝寫真，穠纖合度的好身材，引起熱議。

U-IE剛出道時因為還有點嬰兒肥和蜜大腿，讓她飽受酸民批評，之後她轉型拍電視劇後，身型忽然暴瘦不少，讓外界都猜測她是不是得厭食症，她曾在節目透露，因為身材遭網友嘲笑，讓她很受傷，後來踏入戲劇圈後，為了飾演生病角色，卯起來減肥，1天只吃1餐，該劇暴紅她知名度也大漲。

U-IE勻稱身材令人稱羨。(圖／翻攝自IG)

讓她誤以為大家喜歡病懨懨的樣子，所以她8年來一天都只吃一餐，後來她找到屬於自己的健康飲食，及運動方式，漸漸恢復健康體態，近日替雜誌拍攝寫真，她罕見裸上身露美背，另外一張她趴地，巧妙用手遮住重點部位，但還是可以半球胸型，還有真空穿上格紋套裝，出道11年首度挑戰性感極限，火辣指數破表。

(中時電子報)