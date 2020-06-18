悠遊付進駐傳統市場，即日起可在南門市場使用，並推出筆筆滿額回饋10%儲值金。同時提醒民眾，配合政府振興經濟三倍券，選擇登錄悠遊付消費滿新台幣3,000元，即能獲得政府的2,000元補助。

南門市場是台北市具有百年歷史的知名傳統市場，以南北貨、熟食聞名，包括寧波年糕、金華火腿、湖南臘肉、肉乾肉紙、紅豆鬆糕，或者冰糖蓮藕、東坡肉、蔥燒鯽魚、醬鴨都有招牌店家，也是上班族家庭方便加菜的「灶腳」；尤其是端午節將至，南門市場的南北粽往往都是婆婆媽媽一次購足的好選擇。

南門市場也是第一個大量導入悠遊付的公有零售市場，目前已有約9成攤商加入，包括南北雜貨、熟食點心、生鮮、精品服飾及二樓的美食街都可使用；南門市場自治會會長王銓國表示，行動支付是未來趨勢，除了可以降低現金接觸、提高店家單筆收入外，也能吸引年輕人與觀光客多來逛逛傳統市場。

慶祝悠遊付進駐傳統市場，即日起至7月17日止，在南門市場1樓精品服飾/生鮮賣場/南北雜貨/熟食點心區，單筆消費滿500元，在2樓美食廣場單筆消費滿100元，即可享有10%現金回饋，活動期間每帳戶最高回饋200元；首5日(6月18日至6月22日)於活動店家使用「悠遊付」掃碼付款，單筆消費不限金額，加贈「面紙」一份，數量有限，送完為止。

此外，配合政府振興經濟三倍券將在7月1日開始選定支付工具，選擇綁定悠遊付一樣享有消費滿3,000元即可獲得政府補助2,000元的方案，悠遊付也會針對三倍券推出專屬回饋方案，讓消費者使用三倍券享有最大的乘數效應。

編輯提醒，除了悠遊付之外，南門市場先前就對於多元行動支付提供相當完整的支援，包含支援 EMVco國際通用掃碼支付的QR Code，也支援 Apple Pay、Google Pay 專屬的 QR Code 多元支付。透過掃描專屬 QR Code，免帶錢包都可以在南門市場買透透。悠遊付則是最新加入的多元支付方法之一。

(科技)