淡海輕軌第一期藍海線通過連續7天穩定性測試過關，新北市捷運局長李政安表示，接下來將展開營運模擬演練，最快8月報市府初勘，通過後再報交通部履勘，力拚年底通車。

新北捷運局表示，淡海輕軌第一期藍海線，從台北海洋大學站至淡水漁人碼頭站，共新設三座車站，淡海輕軌駛入觀光熱點，帶動使用人潮。

捷運局說，此次穩定性測試，是在已通車綠山線的營運時段，連續7天跨線測試，將15列車利用插班模式，測試未來實際營運狀況，包括從紅樹林站至崁頂站，以及藍海線營運路線紅樹林站至淡水漁人碼頭站。

李政安表示，穩定性測試目的是為了在通車前，能發現相關營運需配合事項及問題，並立即改善與修正，確保通車之安全無虞。

捷運局說，淡海輕軌第一期藍海線於此次測試期間，歷經地震及連續多日降雨與烈日，順利在6月18日凌晨通過連續7天穩定性測試，包括系統可用度、平均列車妥善率、發車情形、駕駛系統等各項目皆符合要件，後續還要進行營運模擬演練並申請初、履勘作業，持續朝年底通車目標邁進。

(中時 )