資深媒體人黃暐瀚對於有某家媒體將他的臉書分享文章標題下為「陳其邁一定贏！黃暐瀚籲藍8字戰術：讓他難看」一事，黃暐瀚在臉書質疑，他什麼時候說過「讓他難看」這四個字？更批評「下這什麼爛標題？標題可以自己腦補，自己創造？別人沒講的話，直接套在別人嘴上？

媒體如果不自愛，社會當然就會越來越亂。」

黃暐瀚稍早在臉書以「國民黨的戰場，不在高雄！」為題，撰文主張國民黨這次高雄不提人參與補選。論點是，如果國民黨不推人，藍營及其支持者「集體忽視這場補選」，那麼在激不起火花的情況下，陳其邁的票數，才有可能更低。這是基本戰術，不用高深學問，就能明白。

黃暐瀚在文章中強調，國民黨立委可以做的事情，可以問的議題，實在太多。立院不用力，高雄死不放，他看了也只有搖頭。

不過此篇文章，被某家媒體報導成為「陳其邁一定贏！黃暐瀚籲藍8字戰術：讓他難看」。

對此，黃暐瀚質疑這家媒體，他什麼時候說過「讓他難看」這四個字？黃暐瀚也批評這家媒體，「下這什麼爛標題？標題可以自己腦補，自己創造？別人沒講的話，直接套在別人嘴上？

媒體如果不自愛，社會當然就會越來越亂」。

最後黃暐瀚還說，「最氣人的是，我還點不進去，看不到裡頭到底寫了什麼？ＸＤ～ 氣暈。」

(中時電子報)