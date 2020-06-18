包檳榔不可或缺的荖葉是台東重要產業，全台種植面積約1119公頃，其中台東占比就超過7成，維繫著不少台東人的生計，荖葉長期遭受汙名外，在國外卻是不少保健食品添加物，台東有位家中種植荖葉的青年洪振偉誓言要洗刷荖葉汙名，將荖葉開發多種產品，翻轉以進入夕陽的荖葉產業。

洪振偉表示，荖葉算是夕陽產業，將來肯定會逐漸沒落，要想辦法走出另一條路，台東荖葉相關產業的農民實在是太多了，沒落之後一定會遭到波及。

從小家裡就是老葉農，洪振偉說，他從小就在荖葉園裡幫忙，從栽種、綁藤、採葉子到疊葉子全都非常熟悉，對荖葉可以說是相當有感情，不忍荖葉就此沒落，於是他自己上網找尋資料，荖葉在國外竟然開發出多種保養商品，跟國內的汙名化全然不同。

洪振偉手裡裡拿著18ml的荖葉精油說，這1小罐的精油耗費了120公斤荖葉才提煉出來，聞起來意外清香不像荖葉那樣刺鼻，但耗損量驚人，可以說是相當珍貴。

目前洪振偉將荖葉開發為精油、凝露等產品，另外也有意製成荖葉冰棒等食品，但目前受限於法規無法公開販售，希望政府能購在這項荖葉產業上多幫忙，輔導他該如何能走上正軌，給台東荖葉農一條生路。

(中時 )