通姦除罪化後，不少外遇人夫、人妻開始浮出水面，直接徵詢法律意見。律師呂秋遠接到一名人夫來電，說愛上女下屬要徵詢意見。呂秋遠忍不住發飆：「你愛她？哈哈！你真的好愛她。愛你去死啦！」。

呂秋遠在臉書發文表示，一名自己認識的女性，遇上已婚上司追求，沒勇氣拒絕，所以請上司打電話給呂。「說真的，沒想到你真的有這種勇氣敢打電話給我，想要徵詢我的意見。畢竟，你是已婚身份，她雖然已經離婚，但不必然一定要當你的第三者。她有大好的人生可以過，再怎麼愛，都沒必要偷偷摸摸的跟你愛。」。

呂秋遠連提6個「如果你真的愛她，你怎麼捨得…」質疑這名人夫，還說「現在沒有通姦罪的罪名，可是還有侵害配偶權的民事訴訟，你老婆告她的時候，你可以幫她付錢嗎？你可以請司法院，把判決的名字遮掉，以後她女兒當了律師，在查詢判決的時候，不會看到她媽的名字，高高懸掛在司法院判決書查詢網站裡嗎？」。

呂秋遠忍不住爆氣飆罵：「你愛她？哈哈！你真的好愛她。愛你去死啦！」。

呂秋遠最後更警告這名人夫：「請你不要再去找她了，她不用你對她好，她不缺錢，只是希望找到一個相愛的人好好相處。如果你堅持要繼續，我會把所有的事情跟你老婆說。既然你沒勇氣，不用梁靜茹給你，我給你。」。

這篇文章獲得超過2.1萬個讚，網友忍不住回應：「愛哩企系辣！（這句有聲音」、「這種霸氣又有理的回文 看了很過癮呀，有些人就是需要直接的點破，而不是委婉的告知！」、「身為女人因為您的這番話我哭了…沒擔當的人千萬別隨口說～我愛你，因為聽起來格外諷刺與膚淺」、「這種人每天晚上都能睡得很好 畢竟根本不覺得自己有錯」。

(中時電子報)