自己的孩子若在學校遭受霸凌，作為孩子的父母一定相當心疼。澳洲一名爸爸親眼目睹兒子在學校遭人痛毆，忍不住上前朝霸凌者揮拳，沒想到竟反遭6名學生毆打在地，還吐口水，此事也引起了警方和州教育局關注。

根據外媒報導，事發於布里斯本的ParkRidge州立高中外，當地時間本週一，一名父親對於自己兒子遭受霸凌一事忍無可忍，上前揍了霸凌者一拳，沒想到卻遭到6名學生痛毆、吐口水。

影片曝光後，引起了警方和昆士蘭州教育局關注，當地警官表示，「我被這群學生的行為震驚了，他們沒有考慮會有什麼後果，吐口水在家長臉上的行為令人作嘔。」

目前昆士蘭州教育局已派人前往學校了解此事，校方也表示目前正積極處理並和受害家庭溝通解決問題中，也承諾將會對涉案學生進行處分。

許多網友看到影片後相當憤怒，紛紛留言痛罵，認為現在的年輕人暴力、無禮、不尊重，呼籲當局應對做出霸凌行為的青少年予以重罰已做警惕。

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(中時電子報)