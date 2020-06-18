今年夏天金車噶瑪蘭又有新創意，用低酒精調酒一解夏季需要消暑的心！全新推出的兩款低酒精調酒，是金車首款罐裝調酒，分別為「噶瑪蘭威士忌蘇打調酒 KAVALAN Highball」、「噶瑪蘭琴通寧調酒 KAVALAN Gin & Tonic」，兩款同步於全台超商開賣，呈現酒吧現調的經典風味。

金車噶瑪蘭於2008年上市第一瓶在台灣生產釀造、屬於台灣人的威士忌－「噶瑪蘭經典單一麥芽威士忌」，十多年來不斷努力，已於世界各大烈酒競賽中，榮獲超過8座世界冠軍、400面金牌的極高殊榮；2018年更推出首款琴酒作品－「噶瑪蘭琴酒」，融入紅心芭樂、楊桃、金棗等宜蘭盛產的水果風味，這次以噶瑪蘭琴酒以及威士忌作為調酒基底，即日起於全台7-Eleven、全家便利商店搶先開賣，讓隨時、隨地想喝就能喝。

「噶瑪蘭琴通寧調酒」採用噶瑪蘭琴酒為基底，加入苦味通寧，帶有草本與檸檬清香。（圖／官其蓁攝）

「噶瑪蘭琴通寧調酒 KAVALAN Gin & Tonic」為台灣市面第一款罐裝琴通寧，包裝以純淨為概念，白底罐身點綴著杜松子圖像，呼應整體清爽、帶有舒服草本的風味；「噶瑪蘭威士忌蘇打調酒 KAVALAN Highball」則將星空化為設計靈感，漸層的深藍色瓶身與金色線條，勾勒出寧靜夜晚的璀璨，也象徵暢飲後心靈的平靜與暢快，一白一藍的簡約經典，呼應風味更展現品味。

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(中時電子報)