兆豐銀行石姓女行員，利用任職新店分行時經手信貸、房貸業務，夥同許姓前夫及周姓等5名地政士，以灌水抬高價格的不動產交易契約書向銀行詐貸3億元，還偽造實價登錄價格，台北地檢署18日指揮調查局台北市調處兵分14路搜索，並將許、石、周等7名主嫌，10名交易人頭戶及房仲約談到案，並依違反《銀行法》及偽造文書罪陸續移送北檢複訊。

檢調發現，石姓女行員在2015年6月任職兆豐銀行新店分行，當時大台北地區房地產交易熱絡，石女及許姓前夫認為有利可圖，於是與周姓等5名地政士夥同房仲及人頭購買不動產，再將買賣契約的價金灌水5成到1倍，向兆豐銀新店分行申貸。

由於石女本身經手信、房貸業務，所以人頭灌水買賣的申貸案全數過關，到2017年11月間的20餘筆不動產交易共詐貸3億元。

石女等人除了詐貸外，還將灌水後的不動產買賣價格登錄到內政部實價登錄網，影響實價登錄的正確性。台北市調處偵訊後，依違反《銀行法》及偽造文書罪，將17人陸績移送北檢複訊。

(中時 )