台灣自來水公司18日公布「109年度廉政指標民意研究調查」結果，逾九成七民眾對台水承辦人員服務態度給予肯定；員工清廉程度獲得近七成三民眾的正面評價，另有26.8％的民眾未表示意見。台水公司表示，顯示大部分的民眾對台水的清廉度普遍滿意。

台水公司政風處表示，近期委託華威行銷研究公司進行「109年度廉政指標民意研究調查」，針對台水最近1年用戶進行抽樣訪問，統計抽取樣本數有6327份，完成930份有效樣本，在95％信賴水準下，抽樣誤差為正負3.2％。

台水公司指出，調查結果，在台水承辦人員的服務態度部分，有97.8％民眾感到滿意；台水承辦人員的辦事效率，有92.3％民眾滿意；台水管線施工工程之道路挖掘品質，有92.5％民眾滿意；自來水管線施工工程之回填及修復品質，有79.8％民眾滿意；自來水管線工程的交通維持及安全管制措施，有95.0％民眾滿意。

台水公司表示， 另有高達99.0％民眾認為，未曾經歷或聽聞台水員工在民眾辦理業務時藉機刁難、索取報酬或不正利益等違反廉潔行為，顯示台水員工能恪遵廉政倫理規範，共同維護公司廉潔形象。

(中時 )