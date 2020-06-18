降息止步！新冠肺炎疫情趨緩，加上美國利率「接近零」到2022年底，讓中央銀行「跟降」的壓力大減，央行今日召開第2季理事會，一如外界預期，宣布利率維持不變，重貼現率1.125％暫時停在歷史最低點，破底危機暫時解除。

值得注意的是，主計總處兩度下修今年GDP，5月底下修至1.67％，不過央行看得更保守，最新預估值僅1.52％，相較於3月發布時，假設疫情在6月結束，今年GDP可達1.92％，下調0.4個百分點，但「保1」應該沒問題。

美國聯準會（Fed）上周利率決策會議，承諾維持現有購債步調，也預測利率會「接近零」到2020年底，鴿派作法讓今日理監事會前，預測不降息機率大增，雖然近期新台幣匯率屢屢飆高，有央行可能降息壓抑升勢說法，但顯然未在考量之內。

事實上，在今天理監事會揭曉答案前，市場對於是否降息呈五五波看法，即便是外商銀行看，匯豐和澳盛認為「不必降息」，星展則認為要降半碼、渣打說需降1碼（0.25個百分點），顯見各家對央行利率動向為何，其實意見分歧。

元大寶華董事長梁國源日前表示，從經濟與物價兩大降息指標觀察，台灣經濟受創並不嚴重，沒有降息的必要；不過這次不降，不代表降息循環就此打住，還是要看後續疫情的發展而定。

澳盛銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆則強調，台灣經濟較其他地區表現都好，且3月降息1碼後，搭配紓困措施，已維持企業充足流動性。

(中時 )