曾獲金鐘獎殊榮的Funique VR團隊，前年受到高市府經發局邀請，以新創分公司「睿至」進駐KOSOMOS體感奇點，同年在全台首創的駁二VR體感劇院上映「紅衣小女孩—魔神仔」作品。今年6月更進駐高雄市數位內容創意中心，打造VR直播基地，預估為高雄帶來6000萬元產值。

Funique VR團隊以8K立體VR影視技術著稱，去年一舉拿下金鐘獎最佳兒童節目獎、節目創新獎兩大殊榮。睿至公司執行長鄭卜元指出，高雄是全台推動體感計畫最積極的城市，他深受南部土地及人文吸引，6月起將正式在高雄市數位內容創意中心（DAKUO）打造 VR直播基地。

鄭卜元說明，除引進技術團隊與拍攝綠棚，應用在運動與演唱會等各層面，超前部署5G VR直播市場與影視平台，並攜手資策會灌注技術備援、國際行銷與合作資源，預估將為高雄創造 6000萬產值。

鄭卜元強調，未來將透過睿至分公司把研發中心逐步由北往南移動，援引母公司制度及流程、徵調重要人才，培育高雄在地團隊成長茁壯，拍出更多優質作品。

高雄市經發局代理局長王宏榮表示，市府積極培育數位內容業者、輔導跨領域合作，透過KOSMOS體感奇點和DAKUO共創基地，提供友善創業環境與資源串聯，歡迎各界好手踴躍來高雄投資。

(中時 )