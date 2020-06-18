《家有仙妻》、《台灣靈異故事》知名製作人伍宗德近年投身公益，註冊「願有情」傳播公司，無酬替弱勢團體拍攝宣傳短片，近日找來過去合作過的資深玉女歌手陳明真，赴宜蘭南澳弘道仁愛之家和當地老人家一起拍攝公益短片，片頭曲由陳明真老公、音樂人季忠平打造，夫妻倆一同投身做公益。

今年53歲的陳明真在2010年與製作人季忠平登記結婚，花5年時間做20多次試管嬰兒，終於在2014年11月生下雙胞胎兒子。其實在過去陳明真曾和陳俊生交往7年，但交往期間多次抓包男方劈腿，還在台北東區街頭上演飛車追逐，一度鬧上社會版面。

伍宗德當年執導《台灣靈異故事》收視飆全台第一，擔任女主角的陳明真當紅之際，卻向劇組請辭，離開台灣到美國，讓伍宗德很不解，心想「又沒有潛規則、也沒金錢糾紛，為何要走？」如今兩人睽違10多年再見面，陳明真先是向伍宗德道歉喊「伍哥Sorry」，她還原當時狀況，因為感情問題才跑到美國散心、加上後來發生的「飛車事件」，其實對象都是同一個，「就是大家知道的那一位」。

外表看似柔弱的陳明真坦承「飛車事件是真的，但很多細節有誤，很難澄清」，雖陳明真未對原因多加說明，伍宗德出面幫緩頰，補充說到「如果換作是我，在那個狀態，我也會追車」，但陳明真對於當年辭演相當後悔，「我為了感情的事一直都很任性，如果重來一次，我一定會把工作擺第一，當時伍哥有把我抓著，就不會有後面的事，也不會有飛車事件。」

知名製作人伍宗德近年投身公益，邀請資深歌手陳明真加入。（石智中攝）

2015年時陳明真受邀「絕代風華」演唱會演出，當時老公季忠平在台下欣賞，前男友陳俊生也出席，老公和前男友還同台握手，被媒體拍下難得一刻，陳明真則說「其實就是大家慫恿拍照，也沒什麼」，被問到和老公是否不能談到陳俊生？陳明真說「不會，我老公想法比較成熟」。陳明真也表示，和陳俊生分手多年後有用訊息聯絡近況，「不交惡也不熱絡」。不過問到是否願意兩人合作拍戲？陳明真則回「再說」。

陳明真和老公季忠平育有一對雙胞胎兒子。（石智中攝）

近年來陳明真多在大陸商演，她提到過40歲才決定生小孩，是當時每天趕車跑商演，回到北京家中只有狗陪伴，「當時突然很sad，總不能每次回家跟狗說話，就有個念頭想要小孩，他可以跟你應對，這才是真正人生」，做試管嬰兒必須為合法夫妻，因此才和季忠平登記結婚，也創下演藝圈48歲最高齡生子紀錄，她透露目前北京還有3顆冷凍胚胎，若未來代理孕母合法，的確有考慮再生。

53歲的陳明真身材曲線曼妙，絲毫看不出歲月痕跡。（石智中攝）

升格當媽的陳明真，親自照顧雙胞胎兒子，如今依舊保養得當，身高168公分的她維持在50公斤上下，腰圍更只有23.5吋，她提到自己少吃澱份、早睡早起維持好氣色，除了忙照顧孩子，陳明真近日更勤於進修，目標完成「危老重建推動師」修習課程，7月份也報名西餐烹飪課程，秉持不斷學習上進心。

(中時 )