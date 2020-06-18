指導老師林永恩（左）認為，離鄉到外地求學的羅億驊（中）、李尉彤（右），以家鄉基隆港作為空間設計主題，別具意義，透過不同視角觀察家鄉城市所在港口，透過作品創造出更多人與空間互動的關係。（校方提供／謝瓊雲彰化傳真）

指導老師章順敏（右）肯定曾瑋琪（中）、張瑋庭（左）設計作品的用心。（校方提供／謝瓊雲彰化傳真）

曾瑋琪（右2）、張瑋庭（左2）將台東成功漁港廢棄堤防改造為「復甦－境界上的築城」，2人將獲獎作品與副系主任林志峰（左）、指導老師章順敏（右）分享。（校方提供／謝瓊雲彰化傳真）

同為基隆人的羅億驊（左2）、李尉彤（右2）將家鄉基隆港內的5大地點串連，創造更多人與空間的互動，一舉拿下今年金點新秀設計獎。（校方提供／謝瓊雲彰化傳真）

大葉大學空間設計系畢業班學生羅億驊、李尉彤，將故鄉基隆港5大地標串聯設計出「夜行與港之間 NMAK」，而張瑋庭、曾瑋琪則將台東成功漁港廢棄堤防改造設計出「復甦－境界上的築城」，2組作品都勇奪新一代設計展「金點新秀設計獎」，各獲2萬元獎金。

李尉彤表示，「夜行與港之間」以地圖的方式，串連歌舞廳、崁仔頂、貨櫃、虎仔山、夜市5個地點，其中，他們將歌舞廳區域裡廢棄的水塔空間改為居酒屋，不論居民、遊客都能跟空間互動，用嶄新的視角重新感受基隆的風貌，創造更多人與空間的關係。

曾瑋琪則說，台東成功漁港日據時期留下的堤防現已廢棄，她們觀察當地漁港生活，主要活動者為漁民、移工、居民，因此設計出不同機能的空間，包含私密空間、移工聚會空間、漁民出海捕魚回來後的聚餐空間等，藉以回應在地需求。

指導老師林永恩說，羅億驊、李尉彤2人離家求學已有3年多的時間，對家鄉基隆有種既熟悉又陌生的感覺，因此能用特殊的視角，重新來檢視基隆，也發揮所學，為在地文化注入新能量。

另名指導老師章順敏則說，將廢棄的堤防空間重新改造，作法很創新，張、曾2人為此多次實地到成功漁港踏查，從創作發想、設計圖、海報、模型，作品完整度相當高，獲得評審一致青睞肯定。

副系主任林志峰說，今年新一代設計展取消現場展覽活動，但金點新秀設計獎競賽仍維持辦理，第一階段初選需先繳交設計圖與創作理念等資料審查，入圍後再寄送模型、海報、影片等參加決選；以德國師徒制帶領學生培養實作能力，今年空間設計學系畢業班學生表現亮眼，一口氣入圍12件作品，最後有2組學生作品獲得肯定，期許他們畢業後，未來都能在職場發光發熱。

(中時 )