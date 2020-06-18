疫情解封，美容SPA預約回溫、兩岸醫美合作與新品蓄勢待發，佐登-KY(4190)看好集團下半年營收表現。上半年疫情來襲，佐登集團即時調整策略，第一季產品銷售佔比達53%，並較去年同期成長4%。下半年除了合作醫美診所持續開業，由生活美容導入醫學美容達成雙美循環療程；預計推出新品「龍血急凍修護組」、「白金密集煥白奇蹟露」以及首支保健食品，將陸續上市販售；而母嬰品牌妮貝舒，在積極拓展連鎖通路後也將注入營收動能。隨著疫情解封，SPA門市回店率提高與高端功能性產品的發酵助展下，營收成長動能可期。

佐登今日舉行股東會，會中通過108年度盈餘分配案，決議配發每股現金股利新台幣4元。

佐登集團108年提供客製化服務與產品，達成精準行銷與專屬服務；自主研發抗老專利原料Caritas JD所製成的產品「白金密集系列」及產學合作「BA-5肌密系列」，兩岸上市至今持續熱銷，高端產品銷售帶動毛利率提升，加上大陸門市與醫美診所異業合作，提供會員進階皮膚管理的選擇，創造會員與公司雙贏的營運模式，都為集團營收注入亮眼貢獻。佐登妮絲108年度合併營業收入為新台幣32.52億元，較去年成長約5%，以流通在外加權平均股數計算，每股稅後盈餘為8.05元。

展望未來，佐登將透過「業內垂直深耕、業外水平擴張」策略，優先建立更完整美容師專業技能和服務品質的教育體系，提供會員更好的美容相關服務品質，再整合美容產品上游產業鏈，從專利原料研發、功效配方設計、產品生產製造到銷售；同時擴張業外水平，由雙美循環療程加上保健食品，為會員打造專屬「美的生態圈」，並藉由國際市場授權代理擴展海外市場，提升產品市佔率與品牌知名度，成就深耕台灣、跨足國際的事業版圖。

(時報資訊)