美國前國安顧問波頓（John Bolton）在23日即將出版的新書中驚人地揭露，美國總統川普在去年6月親口要求中國大陸國家主席習近平，幫忙他贏得2020年總統大選，波頓並在書中提及，川普為了多從大陸方面多撈好處，根本沒那麼挺香港與台灣。對此說法，有網友表示，「川普利益當頭，出賣台灣是必然」。

據CNN與BBC新聞網17日報導，波頓在預定6月23日出版，名為《事發機要室：白宮回憶錄》（The Room Where It Happened: A White House Memoir）的新書中說，去年6月川普在大阪舉行的20國集團（G-20）高峰會中，和習近平提起2020年美國總統大選。當習近平答應，在貿易談判中將農產品列為優先項目時，川普隨即大讚他是「中國史上最偉大的領導人」。

且據《中時》今18日引述《華爾街日報》（Wall Street Journal ）報導，波頓在書中提及，川普受投資中國大陸而致富的華爾街金融家影響，為了能從中國大陸方多撈點好處，根本沒那麼挺香港與台灣，「對台灣並不友善」，他常喜歡指著麥克筆尖說「這是台灣」，然後指著白宮橢圓形辦公室總統辦公桌後面的地圖說「這是中國」。波頓友台立場鮮明，他對川普的態度感嘆道，美國對民主盟友的承諾和義務竟淪落到這種地步。

相關新聞一出，引起網友們議論紛紛，部分網友感嘆「波頓爆這個料，川普根本把台灣當XX」、「商人本色不奇怪」、「川普利益當頭，出賣台灣是必然」、「綠粉們當作沒看到，沒聽到」、「世態炎涼，終歸是棋盤上的兵卒」。

網友留言評論美國總統 川普。(圖/翻攝自 臉書)

(中時電子報)