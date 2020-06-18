央行今召開第二季理監事會，雖新冠疫情仍有不確定性，但各國陸續解封，有助於景氣回溫，央行決定採取維持利率不變，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率分別為1.125%、1.5%及3.375%。

(時報資訊)