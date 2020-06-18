雲林縣斗六警分局公正派出所前4月19日發生群眾鬥毆事件，警方逮獲鄭姓主嫌，並起出大批刀械、帳冊、毒咖啡包等。（許素惠攝）

雲林縣斗六警分局公正派出所前4月19日發生群眾鬥毆事件，鄭姓主嫌以該進口車載小弟到派出所前械鬥，警方共查扣7輛犯案車子，多部是進口的名貴車。（許素惠攝）

雲林縣斗六警分局公正派出所前4月19日群眾鬥毆事件鄭姓主嫌，先前因案被羈押1年，交保釋放後小弟開著這輛奧迪R8跑車接他，他便在臉書PO上車子照片，發文坐著R8想著藍寶堅尼，行徑非常張狂。（許素惠攝）

雲林縣斗六警分局公正派出所前4月19日群眾鬥毆事件鄭姓主嫌，其臉書上的照片穿著防彈衣。（摘自「鄭太吉」（鄭吉修）臉書）

雲林縣斗六警分局公正派出所前4月19日群眾鬥毆事件鄭姓主嫌，在臉書上PO磨刀械的照片。（摘自「鄭太吉」（鄭吉修）臉書）

雲林縣斗六警分局公正派出所前4月19日發生群眾械鬥，警方18日將主嫌鄭吉修緝捕到案，鄭涉嫌為搶販毒地盤糾眾鬥毆，又成立機房詐騙大陸人民，出入以名貴進口車代步，這已是他第二次被警逮捕，第一次遭羈押1年多，日前被釋放時還在臉書po出奧迪R8跑車照片，發文坐著R8想著藍寶堅尼，行徑囂張，被檢察官聲押獲准。

警方調查，28歲的鄭吉修自詡為「雲林鄭太吉」，2018年5月間涉嫌指揮、教唆旗下小弟犯下槍擊、妨害自由、傷害、毒品及電信詐欺等而被收押，案經起訴後法官裁定延押，共羈押1年後，去年5月間交保獲釋。

警方了解，鄭嫌交保後仍不知悔改，今年4月19日，為搶販毒地盤及尋仇等因素，光天化日下聚眾公然在公正派出所前鬥毆，氣燄囂張，又教唆手下在斗六、虎尾地區犯下多起持械殺人未遂、恐嚇取財、妨害自由、傷害、毀損等案件。

專案小組為斬斷該犯罪集團金脈，5月中旬在高雄市查緝預備經營電信詐欺機房的鄭宇辰到案，鄭宇辰是鄭吉修的哥哥，因涉嫌槍擊殺人未遂案判刑3年6月定讞遭通緝，被押解回雲林地檢署歸案執行。

警方陸續掃蕩鄭吉修黨羽，另逮捕周男、陳女等18人，查扣7輛包括奧迪R8、賓士、BMW等名貴進口車，以及防彈衣、武士刀、番刀、棍棒、彈簧刀、大榔頭、安非他命、毒咖啡包、空氣長槍、行動電話、筆電等贓證物。

全案依組織犯罪防制條例、殺人未遂、恐嚇取財、妨害自由等罪嫌移送雲林地方檢察署，經檢察官複訊後聲押獲准。

(中時 )