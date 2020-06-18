華碩全台首間街邊旗艦店—ASUS台北八德旗艦店今(18)日於光華八德商圈開幕，消費者服務體驗全面再進化，並針對華碩旗下不同系列產品設立體驗專區。消費者可於ASUS台北八德旗艦店一次體驗華碩全系列筆電與桌機產品。此外，為歡慶開幕，7月12日前至ASUS台北八德旗艦店購機(限指定機種)除可享現行優惠外，再享獨家好禮！

針對ASUS台北八德旗艦店開幕，華碩聯合科技業務處副總經理廖逸翔看好因應畢業、開學季筆電需求大增，加上政府的振興三倍券、配合通路的檔期活動及旗艦店開幕，華碩預估今年暑假整體業績可望成長三成！

ASUS台北八德旗艦店地理位置佳，從忠孝新生捷運站步行僅須3分鐘時間。其時尚新穎的店內裝潢與陳設，以淺灰做為主調的設計概念，搭配木紋及大理石等溫潤質感，為科技帶入時尚生活元素。加上齊全的筆電、桌機全系列機種展示，在試營運期間即吸引眾多消費者進門市體驗。此外，華碩未來也將不定期於ASUS台北八德旗艦店舉辦ASUS VIP會員新品鑑賞會等活動，期許能給顧客最貼心的服務與愉悅的消費體驗。

為了讓消費者能有更完善的服務體驗，在ASUS台北八德旗艦店加入後，華碩全台體驗店共計有24家門市，消費者可透過網路挑選喜愛的產品型號，於華碩全台體驗店實機體驗，親身感受華碩產品的工藝之美，現場將由專人詳細介紹機台與教學操作，享受全方位的貼心服務。此外，這24家華碩體驗店將同步導入智慧零售系統(O2O)，消費者可透過華碩線上商城或體驗店門市下單、付款及取貨，還能透過體驗店提供的全產品線服務，先下單、付款，再依照自己時間至門市取貨，或由專人送貨到府，不受時間及空間限制，隨時隨地體驗購物零時差。

7月12日前，凡至ASUS台北八德旗艦店購買指定機種，可享多重優惠！購買ZenBook UX系列筆電隨貨贈送Alexander King Chen聯名限量手拿包、30周年紀念滑鼠墊、ASUS螢幕擦拭貼、登錄再送30周年紀念旅行萬用轉接頭；購買ASUS VivoBook S系列(S533/S433/S333/S403)，送電影票一張、30周年紀念滑鼠墊及ASUS 螢幕擦拭貼；購買ASUS VivoBook、ASUS Laptop X系列筆電，贈送30周年紀念滑鼠墊及ASUS螢幕擦拭貼；購買ROG全系列，贈送精美ROG限量筆記本、30周年紀念滑鼠墊、ASUS螢幕擦拭貼。

(科技)