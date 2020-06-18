花蓮市長田智宣任內病逝4年，今年因受新冠肺炎疫情影響，取消戶外紀念活動，剪輯田智宣線上影片供追思，並選定田智宣母校頒贈66位優秀清寒學子助學金共10萬元紀念，田智宣基金會負責人張美慧表示，希望鼓勵田智宣學弟妹積極向學，並傳遞社會溫馨公益力量。

田智宣是花蓮自治史上第一位以民進黨籍先後當選花蓮市長、吉安鄉長之人，因待人平易、處世敦厚，總以笑顏自持，甚孚人望，被民眾暱稱「微笑老田」，2016年病逝，享年56歲。

田智宣基金會負責人張美慧表示，連續3年均在吉安鄉初英步道舉辦追思健行活動，今年是田智宣離世的第4年，因受肺炎疫情影響，為避免群聚風險，改採線上影片追思以及走訪田智宣的國小、國中、高中母校，頒發老田學弟妹助學金，讓大學長遺愛人間。

兩分鐘短片，內容包含田智宣生前巡視地方建設、關懷長輩及照顧弱勢等照片，背景音樂為「花蓮我的家」，代表著他對於花蓮這片土地的愛與熱，影片透過各社群管道傳播，邀大眾觀看。

張美慧表示，田智宣10歲時從鳳林老家北上，寄住兄長家求學，4週年追思紀念的公益捐贈對象，選定田智宣就讀學校捐助，包括吉安國小30位學童、吉安國中20位學生、花蓮高中16位學子助學金，以鼓勵力爭上游的學子們，這次捐贈66名學子，總計金額10萬元。

(中時 )