二林工商哇哈哈科學服務團，5年來共辦理73梯次的科學營隊與活動，服務人數高達1240人。（二林工商提供／吳建輝彰化傳真）

二林工商哇哈哈科學服務團，帶著小朋友組裝風力發電機，太陽能船，樂高機器人等，讓偏鄉小朋友動手操作設計，度過豐富的寒署假生活。（二林工商提供／吳建輝彰化傳真）

今年受到疫情影響，頒獎典禮改為線上直播方式，要進入卓越組，必須4年內獲得２次前三名。（翻攝教育部青年發展署臉書／吳建輝彰化傳真）

教育部青年發展署「108年青年志工服務績優團隊競賽」，今年全國入選的隊伍共有114隊，而其中只有7隊能獲選進入卓越組，來自彰化縣二林工商哇哈哈科學團，今年已經連續四年進入卓越組，並且拿下最高榮譽「績優服務獎」，與華南大學，台北醫學大學齊名。

二林工商哇哈哈科學服務團，以招收校內一二年級學生為主，是由學生自發性組成的誇科別社團，利用寒暑假辦理科學營，帶著小朋友組裝風力發電機，太陽能船，樂高機器人等，讓偏鄉小朋友動手操作設計，度過豐富的寒署假生活。

二林工商哇哈哈科學服務團，5年來共辦理73梯次的科學營隊與活動，服務人數高達1240人，過程中由社團成員講解科學原理，並讓小朋友發揮創造力動手操作，像樂高機器人，搭配各式感測器，讓小朋友組裝機器結構，並透過程式設計讓機器人動起來。

社團指導老師趙天覺表示，二林地處大台中生活圈的邊陲，科學教育資源，相較鄰近都會區較為欠卻，因次希望二林工商的孩子們，除了自己能努力學習科學教育，也能到鄰近國中小從事科學服務，讓科學教育向下扎根。

二林工商校長劉玲慧說，我們的服務團扮演科學教育在地深耕、自助人助的服務角色，為不同地區的小朋友種下科學的種子，激發科學創造力，更讓二工的孩子們藉由服務他人，發掘自我潛能、學習團隊合作及問題解決能力，能夠連續4年榮獲最優名次，正是『時間付出在哪裡？成就就在哪裡』的最佳印證。

(中時 )