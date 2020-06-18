空軍少校何子雨在2017年11月7日晚間，駕駛幻象戰機於台灣北部海域失事墜海。監委包宗和、李月德、方萬富今天表示，殉職飛行員訓練進度落後，也揭示飛行訓練「超出個人技術或體力負荷」，但空軍航醫未呈報此狀況，違反國軍航空醫務教範規定，核有違失，糾正空軍司令部。

糾正案文指出，空軍幻象2000-5型機1批4架，於2017年11月7日實施「夜間空戰戰術」課目，2號機因大氣資料計算器（ADC）失效，向長機報「K.I.O，ADC失效」，但長機僅通知戰管任務取消（K.I.O），未一併將ADC失效轉告戰管。

糾正案文提及，長機也未派機隨伴，立即提示緊急處置的操作程序，隨時瞭解故障機的狀況，違反「空軍部隊飛行訓練規定彙編」規定，導致戰管於不知2號機ADC失效、自動駕駛（AP）解除造成其機身向右急轉情況下，見其即將超出空域而連續兩度命其HARD TURN（急轉彎），顯有違失。

包宗和表示，殉職飛行員何子雨，2015年8月16日幻象換裝完訓，依訓練流程，本應依序完成4-2、4-1、3-2、3-1、2-2、2-1、1-2、1-1課目等級的精練訓練，然而他在2016年5月起，因右膝十字韌帶受傷停飛約8個月，直到2017年11月7日失事為止，仍未完成課目4-1等級的訓練。

包宗和說，何子雨的訓練進度落後情形，其在2017年1月13日，也就是復飛前5天，「家庭訪視作業紀錄表」清楚揭示飛行訓練「超出個人技術或體力負荷」，但空軍第二聯隊航醫未呈報此狀況，導致部隊未能予以適切輔導，違反國軍航空醫務教範規定，顯有嚴重違失。

糾正案文另指出，戰鬥機空勤人員應實施第五型艙航航空生理複訓，然而何子雨在2013年8月即接受F-5E／F換裝訓練，其航空生理訓練複訓卻遲至2017年1月始完訓，顯見空軍未能積極控管所屬航空生理複訓，核有疏失。

調查報告提到，國軍航空醫學教範原規定BMI大於28者不符空勤體格標準，不過2015年修訂時，考量新一代戰機較重視重量訓練，以BMI無法清楚顯示飛行員的肌力強度，改以量測體脂肪率替代，故新頒發的「國軍航空醫學教範」規定，男性體脂肪高逾25％不及格，卻同時附註超過者部隊航醫必須追蹤，與所稱「不及格」前後矛盾。

接著，調查報告以空軍第二聯隊為例說明，2017年度95名空勤體格檢查表中，近三成四（32名，33.7％）空勤人員體脂肪率超過25％，允宜檢討。

(中時 )