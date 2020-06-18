為培育更多專業之護理人才，守護社會大眾的健康，玉山金控與國立臺北護理健康大學舉辦「培育護理人才獎學金捐贈儀式」，捐贈北護大150萬元作為清寒、弱勢學生獎助學金。同時玉山志工基金會也於今年首度設立「玉山培育護理人才獎學金」，鼓勵就讀護理科系之學生全心投入學習，於畢業後至護理臨床就業，成為具備專業與服務熱忱之護理人才。

玉山銀行董事長黃男州表示，人才是關鍵指標、也是先行指標，隨著高齡化社會的到來，社會對於醫療與照護需求漸增，而在這次的防疫過程中，我們看見一群默默付出的醫護人員，站在第一線守護民眾的健康，玉山感謝醫護人員的辛勞付出，也希望透過企業的力量，攜手學術單位培育社會所需之護理人才，提升台灣社會健康照護之能量。

臺北護理健康大學校長謝楠楨表示，感謝玉山金控的捐助，協助學校推動清寒、弱勢學生援助計畫，期盼透過本計畫落實以學習取代工讀的精神，讓清寒、弱勢學生得以同時兼顧課業及生活，估計本計畫每年可補助近350人，協助學生能夠安心就學。學校也因應高齡化社會，配合國家醫療政策發展護理、長照人力，每年培育超過千位學生進入健康醫療體系服務。

玉山金控及玉山志工基金會長期善盡企業社會責任，設立「玉山培育傑出人才獎學金」、「玉山培育東協人才獎學金」及「玉山培育護理人才獎學金」，鼓勵學生持續厚植專業能力與培養正確的價值觀，未來能夠在各領域有傑出的表現，發揮更大的影響力。玉山也與具相同理念且志同道合的夥伴們攜手回饋社會，包括：舉辦六師愛心捐血活動、海外及偏鄉義診、設置偏鄉小學牙科治療椅及參與到宅牙醫計畫等，未來更將結合跨界的力量持續善盡企業公民的責任。

(工商 )