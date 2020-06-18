綠黨籍新竹縣議員余筱菁18日在議會大會表決通過，遭到停權，不得出席8月10日至14日的臨時會，她今日會同民進黨前發言人鄭朝方、縣議員張珈源、時代力量縣議員連郁婷等人舉辦記者會，痛訴議會的多數霸凌。新竹縣議會也針對此懲戒案回應，表示余筱菁於臉書誣指該會漠視民意、拒受陳情，也請余筱菁提供相關證據。

此爭議起源於4月24日新竹縣議會舉辦程序委員會，當時討論「縣府提案」是否納入大會審議，提案則為新竹縣促進民間參與高效能垃圾熱處理設施投資BOO促參履約管理計畫920萬元墊付案列入議程審議。

當時余筱菁以防疫為由，要求開窗通風，大會主席、議長張鎮榮也允諾，未料一開窗，反對BOO案的民眾即在外舉牌抗議，影響會議秩序，余筱菁事後在臉書粉絲專頁「余筱菁 客家好妹仔」陳述此事，並放上主題標籤「＃圖利唯一一家投標廠商」、「＃閉緊緊的最高民意機構！？（呵）」等詞。

由於部分議員認為余筱菁的發文影響議會聲譽，由縣議員張益生等3名議員提案，其他7人連署，將此案送入紀律委員會，紀律委員會做出停權5天決議後，又進入大會表決，經19比5票，做出余筱菁停權懲處。

余筱菁指出，她不知道4月24日當天外面有民眾陳情，質疑「這是懲罰我公開程序委員會的真相嗎？」她認為議會拉起窗簾是漠視人民陳情的權益、漠視民眾不同的聲音，余筱菁也說，她8月還是會照常出席，「議事組的人員與駐警沒有任何權利把我擋在外面，阻止我行駛憲法與民眾賦予我的合法權益！」

時代力量縣議員連郁婷也表示，「余議員只是評論新竹縣議會對陳情民眾的態度，竟然因此遭到停權的處分，非常難以置信。」質疑紀律委員會設置辦法有違憲疑慮。

新竹縣議會則聲明，余筱菁4月24日在臉書的發言，已有議員認為她影射議會圖利廠商、護航墊付案，新竹縣議會指出，當天討論的墊付案為監造標得工程款，是要委請其他廠商監督BOO得標廠商台鎔科技，「何來圖利？」

縣議員陳栢維表示，按往例，程序委員會是不得公開，若要公開發文，也須徵得大會主席同意；不具名資深議員也表示，過去在議事堂亦有議員焚燒預算書等狀況，均未送紀律委員會，但程序委員會不得公開，甚至有時開會內容當場看完就收回，也希望余筱菁遵守議會議事原則。

此非余筱菁首度進入新竹縣議會的紀律委員會，她於2019年5月在臉書發文寫「協尋啟事，找一下竹東選的議員在哪裡？」影射縣議員上官秋燕應出席未出席，不過上官秋燕其實與其他議員換質詢時間，但余筱菁未查證便發文，上官秋燕認為余筱菁涉及誹謗，因此提起自訴，經新竹地方法院今年4月判處余筱菁罰金3萬元，上官秋燕也提案將余送入紀律委員會，要求余筱菁口頭道歉結案。

(中時 )