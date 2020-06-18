奧斯卡影后葛妮絲派特洛(Gwyneth Paltrow)，這幾年在《鋼鐵人》及漫威系列電影中，飾演史塔克的秘書兼親密愛侶「小辣椒」，因此再創演藝事業新高峰，而她除了演戲外，也積極開展副業，創立的個人品牌購物網「Goop」屢掀熱議，繼年初推出「私密處味兒」香氛蠟燭後，如今又推出「高潮味道」蠟燭，連好萊塢星友都折服。

小辣椒介紹「高潮味辣燭」，讓吉米法倫笑歪腰。(翻攝自YouTube)

小辣椒今年年初推出獨創商品，標榜能聞到「陰道味兒」的香氛蠟燭，無論是追星還是嘗鮮，這款要價不斐的蠟燭創下銷售佳績，而近日她選在名主持人吉米法倫的節目《The Tonight Show》YT頻道開箱最新研發商品，商品名稱寫著「這聞起來像我的高潮味兒」，外盒則是全黑底色印上噴發的彩色煙火，相互呼應，頗有情趣暗示。

小辣椒的這款高潮蠟燭，網頁的商品介紹上寫著「性感、驚喜且會上癮」，她在節目中也用一貫的優雅態度介紹這款驚世之作，讓吉米法倫拍手爆笑差點從椅子上滾下來，小辣椒趁機開他玩笑，說他應該直接買2組，一款自用，一款送老婆，「這可能比你能給你老婆的還厲害」。

(中時電子報)