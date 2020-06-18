中共即將施行港版「國安法」，總統蔡英文指示推出「香港人道援助行動專案」，歷經三周時間後，今日下午陸委會主委陳明通親自於今天主持例記者會說明專案，他表示政府將成立「台港服務交流辦公室」，提供港人必要協助。

陳明通說，「台港服務交流辦公室」並將於7月1日正式營運，以提供港人便捷服務與必要照顧。

陳明通表示，執行專案的「台港服務交流辦公室」，為在既有推動台港交流平台「台港經濟文化合作策進會」下，特別成立對外的服務窗口。

辦公室下設「諮詢服務」、「專案管理」及「行政庶務」等3組，提供港人來台就學、就業、投資創業、移民定居，以及跨國企業、國際法人團體來台等專案諮詢與協處服務。辦公室將設置主任和副主任各一人。

陳明通指出，會在兼顧國家安全前提下，依據既有法律規範及公私協力的方式，務實處理港人人道援助及關懷事宜。

陸委會公布辦公室服務專線號碼2700-3199，「代表我們對香港的善意久久」。

(旺報 )