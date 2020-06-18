美國陸軍第3步兵師成為第一批接收M110A1SDMR神射手步槍的戰鬥部隊，M110A1是德國黑克勒-柯赫(Heckler＆Koch,簡寫H&K)槍廠的 HK417/G28步槍的美國版變體，子彈規格是7.62×51公釐NATO彈。

軍事網(Military.com)報導，根據美國陸軍服務公告，6月初，位在喬治亞州史都華堡(Fort Stewart)的第1裝甲旅戰鬥隊士兵，配發了新的半自動步槍，也就是M110A1。

HK417步槍的狙擊型，可安裝腳架與狙擊鏡。(圖/H&K)

突襲旅的士兵們將要先學會如何拆卸和組裝新步槍，熟練之後就要前往射擊靶場進行實彈射擊，練習操作新槍的技巧。

50多年來，美國陸軍都使用M16槍系(M16、M4等)，子彈採用5.56×45mm NATO彈，雖然在換裝初期，5.56口徑子彈曾被質疑傷害力不足，但實戰證明這種子彈的威力與貫穿力是足夠的，而且較小的子彈，還可使步兵能夠攜帶更多的子彈。然而在防彈盔、防彈衣持續精進的現代，5.56口徑子彈的傷害力確實逐漸不足了，於是美國陸軍開始討論下一代步槍的新口徑，最終在2017年，確定新一代步槍採用6.8公釐口徑子彈，並提出新槍設計的招標案，預計在2021年確定。

在新槍還未確定之前，美國陸軍與陸戰隊先選用7.62口徑的步槍暫代，就挑選了H&K公司的7.62口徑的HK417 步槍，美軍稱為M110A1 SDMR。

M110A1 SDMR重約11磅(4.9公斤)，20發彈匣供彈，採用伸縮槍托設計，前護木可完全拆下，並可安裝戰術導軌，以附掛手電筒、雷射標定器等輔助裝備。

H&K公司去年宣布，他們將在今年向美國陸軍提供6,000把M110。這些步槍都由德國生產，再送到美國安裝瞄準鏡和鞍座。

(中時電子報)