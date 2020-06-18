仕招社會福利慈善事業基金會18日前往新竹縣致贈小紅包，關心街友也共度端午。（莊旻靜攝）

仕招社會福利慈善事業基金會18日前往新竹縣致贈小紅包，也關心街友居住環境。（莊旻靜攝）

關懷街友不遺餘力﹗財團法人仕招社會福利慈善事業基金會18日前往心竹縣，主動關懷街友，並致贈禮金，新竹縣政府社會處今年因應疫情，有別以往聯合舉辦義剪、就業輔導活動，今年透過個別關懷方式，共度端午節。

社會處長李國祿表示，目前新竹縣列冊的街友名單共有81名，也感謝仕招社會福利慈善事業基金會每年均在過節時準備紅包，使街友一起度過節日，今年社團法人新竹市竹安公益慈善服務協會也準備民生物資，包含內褲、毛巾、防疫物品、口罩等。

新竹縣社會處也準備肉粽及餐盒等，社會處長李國祿表示，往年在三節前夕，均會舉辦活動，包含贈送物資、禮金等，以及輔導就業、義剪活動，期望能帶給街友一些溫暖，不過今年受到疫情影響，不便舉辦聚會，因此透過走動式關懷，讓街友也能感受到關心。

李國祿也透露，目前不少街友居無定所，未來也規畫設置共融空間，至少提供街友一些可遮風避雨的容身之處，也不會影響到其他人。

基金會課長周哲仁指出，仕招基金會自2002年起，每逢春節、端午節和中秋節等3大節日，都主動發起關懷街友活動，除為街友健檢、義剪、及贈送物資外，每年都定期的關懷並發放慰問金，讓街友們感到十分暖心。

(中時 )