台南市消防之友會第二辦事處體恤警消同仁救災辛勞，由處長胡正德代為捐贈3M 6502QL防毒面具一批37具，供台南市政府消防局第二救災救護大隊使用，讓消防人員搶救火災時安全更有保障。
消防搶救人員進入火場內部搶時，除全身穿戴消防衣並可配戴空氣呼吸器（SCBA），但如遇廢棄物或山林田野開放空間火災且須長時間進行滅火工作，因空氣呼吸器使用時間有限，故此時亟須穿戴防毒面具保護呼吸道。
此外，消防指揮官與救災幕僚人員雖救災時未進入火場內部，但火場外圍煙流漂移不定，亦時常暴露於有毒煙霧中，長時間工作下來亦可能造成呼吸道與肺部傷害，有了防毒面具更能保護救護人員健康。
台南市消防之友會第二辦事處捐贈的防毒面具為矽膠材質設計，面罩下巴多了快拆式設計，利於火場外圍搶救時無線電通訊發話使用，且不須每次調整扣環及頭帶。
另每組防毒面罩搭配1組6006綜合型濾毒罐與可棄式濾棉2個，對於一般廢棄物火災與山林田野火災均可有效防護。
第二救災救護大隊大隊長丁春能表示，感謝消防之友會捐贈防毒面具，市長黃偉哲上任後也積極提昇警義消的福利與裝備，除預算給與大幅支持外，未來消防局將持續強化消防人員火災搶救與人命救助技能，精進各項救災裝備器材之操作，確保市民生命財產安全。
(中時 )
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