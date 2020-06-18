台南市消防之友會第二辦事處捐贈台南市政府消防局第二救災救護大隊防毒面具一批。（台南市消防局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市消防之友會第二辦事處體恤警消同仁救災辛勞，由處長胡正德代為捐贈3M 6502QL防毒面具一批37具，供台南市政府消防局第二救災救護大隊使用，讓消防人員搶救火災時安全更有保障。

消防搶救人員進入火場內部搶時，除全身穿戴消防衣並可配戴空氣呼吸器（SCBA），但如遇廢棄物或山林田野開放空間火災且須長時間進行滅火工作，因空氣呼吸器使用時間有限，故此時亟須穿戴防毒面具保護呼吸道。

此外，消防指揮官與救災幕僚人員雖救災時未進入火場內部，但火場外圍煙流漂移不定，亦時常暴露於有毒煙霧中，長時間工作下來亦可能造成呼吸道與肺部傷害，有了防毒面具更能保護救護人員健康。

台南市消防之友會第二辦事處捐贈的防毒面具為矽膠材質設計，面罩下巴多了快拆式設計，利於火場外圍搶救時無線電通訊發話使用，且不須每次調整扣環及頭帶。

另每組防毒面罩搭配1組6006綜合型濾毒罐與可棄式濾棉2個，對於一般廢棄物火災與山林田野火災均可有效防護。

第二救災救護大隊大隊長丁春能表示，感謝消防之友會捐贈防毒面具，市長黃偉哲上任後也積極提昇警義消的福利與裝備，除預算給與大幅支持外，未來消防局將持續強化消防人員火災搶救與人命救助技能，精進各項救災裝備器材之操作，確保市民生命財產安全。

(中時 )