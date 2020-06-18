為回饋饕客的支持與喜愛，即時外送平台 foodpanda 於 6 月推出全台全時段「消費滿百，免費外送」的美食外送專屬優惠，邀請大家輕鬆吃美食、歡慶 foodpanda 八周年生日！同時， foodpanda 生鮮雜貨專區全面免外送服務費，生鮮食材、生活用品無負擔即時送上門。

foodpanda 持續延伸服務觸角，於日前解鎖全台本島 24 小時不打烊外送服務。為滿足各式的消費需求及用餐情境，foodpanda 2020 年餐飲店家合作數量與2019年同期相比有倍數增長，平價特色小吃、巷弄美食至中高價位的高級連鎖餐廳、熱搜人氣名店、百貨主題美食、米其林名店都能一指下定，直送到府！

歡慶8周年，foodpanda 於 6 月推出多項優惠活動回饋用戶支持。即日起，凡是於foodpanda平台訂購美食，不分時段、不分地區、不限次數，消費滿 100 元輸入指定優惠碼「Happy8」即可享免費外送優惠！而生鮮雜貨專區foodpanda 祭出全面免費外送及多元優惠。

(科技)