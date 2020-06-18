曾任立委助理的李易諴、陳惟仁及林雍達，遭控交付各種情資給與大陸國安部對台情蒐人員，李、陳2人遭檢察官依違反《國安法》聲押禁見，台北地院稍早已裁准。

據了解，曾任記者的李易諴，在雲林縣長張麗善第9屆立委期間擔任助理，替張處理陳情案件及媒體公關；陳惟仁曾擔任立委陳淑慧的助理；林雍達則前後擔任立委陳進丁及陳淑慧的助理，後來往返兩岸經商。

調查局國安站獲報，李、陳、林於2014年至2018年間協助中共國安部人員情蒐，多次以敘舊、喝咖啡、請吃飯、給新聞內幕等理由邀約記者，再開出「每月數萬元工作費」等條件，利誘記者定期提供採訪單位會議資料，再轉交對岸「分析」，其中包括國會助理及媒體名單。

國安站監聽4年多，17日發動搜索行動，約談李、陳、林3人及10多名證人，訊後依《國安法》發展組織罪移送台北地檢署，檢察官複訊後，向北院聲請羈押禁見李、陳2人，另諭令林10萬元交保。

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(中時 )