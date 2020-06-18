央行今舉行第二季理監事會，再度下修GDP、CPI全年的年增率，分別為1.52%及0.01%。

在第一季時，央行已下修本年台灣經濟成長率及通膨率預測值，GDP、CPI年增率，分別降至1.92%、0.59%。今天則再度下修。

(時報資訊)