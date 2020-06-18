長華（8070）5月初宣布擬擴大增加對封測廠頎邦（6147）持股，由於長華旗下載板廠易華電（6552）與頎邦仍有多起訴訟，被頎邦董事長吳非艱認為是「以戰逼和」。對此，易華電發表聲明，表示肯定頎邦捍衛專利的決心及立場，但強調任何指控應基於事實才能成立。

頎邦2013年宣布收購原金仁寶集團旗下捲帶式覆晶薄膜（Tape-COF）載板廠欣寶，原欣寶李姓總經理、黃姓副總經理率研發團隊跳槽易華電，遭頎邦提告侵害營業秘密、並請求民事損害賠償，官司目前仍在審理中。

而長華今年起持續買進頎邦，5月初宣布已取得頎邦0.68％股份，董事會並決議擴大投資頎邦，預計在1年內斥資不超過35億元，持股比例上限9.9％。長華表示，主因頎邦向來穩定經營，且看好未來COF產業趨勢，可望帶來轉投資收益，且不排除後續有合作機會。

不過，頎邦董事長吳非艱日前在股東會後受訪時表示，頎邦與長華旗下易華電有多起官司進行中，認為長華投資頎邦的真正意圖是「以戰逼和」，強調頎邦循法律途徑捍衛公司權益，若能得到合理補償，不排除和解可能，但和解空間完全要看對方補償與誠意而定。

對此，易華電發表聲明表示，肯定吳非艱捍衛頎邦專利的決心、也尊重其立場，但任何指控必須基於事實才能成立、而非臆測。由於侵害營業秘密訴訟等案仍在司法審理中，不宜評論相關細節，但強調公司絕無侵犯任何人權益，亦深信員工無任何非法情事。

易華電說明，技術團隊中部分人員曾任職原欣寶公司，對COF產業的設備、製程或材料均累積多年的專業知識及經驗。在加入易華電後，技術團隊將實務經驗與專業知識運用於重啟原台灣住礦電子建置產線，並按製程特性和機具設計進行相對應調整。

易華電指出，公司機台、技術和製程條件皆與頎邦不同，為達到產品量產符合客戶要求水準，技術團隊經不斷測試後才得以順利量產，符合COF產業特性。

易華電強調，頎邦向法院聲請定暫時狀態處分事件，去年已遭智慧財產法院駁回、並確定在案，顯示智慧財產法院認定易華電及技術人員並無侵害營業秘密。此外，頎邦提起的專利訴訟案，智慧財產法院亦判決認定易華電並未侵犯頎邦專利，頎邦指控均已澄清。

(時報資訊)