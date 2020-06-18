期交所今日召開股東會，通過每股配發現金股利2.6元、股票股利0.4元，並承認108年度營業報告書、財務報表。董事長吳自心表示，未來將再接再厲研議新商品及新制度，持續推動期貨市場繁榮發展。

台灣期貨市場108年在市場振幅及波動度較107年下滑影響下，全年交易量仍達到2.61億口，較107年3.08億口減少15.36%；在交易量挹注營收下，期交所108年稅後淨利達19.49億元，每股稅後盈餘5.5元。雖整體交易量略為回檔，但夜盤的表現亮眼，108年夜盤交易量較107年成長6.5%，夜盤占同商品日盤交易量比重則成長至29.8%，創下夜盤上線以來新高；因新冠病毒疫情致全球金融市場動盪，109年迄今(截至5月底)日夜盤交易占比再成長至37.2%，顯見夜盤已成為交易人盤後交易避險的主要管道，充分發揮期貨市場之經濟功能。要特別感謝主管機關指導、各位股東及期貨業鼎力支持，協力推展業務，方能有此成績。

吳自心表示，期交所近年來研發多元化商品及接軌國際之交易結算制度有成，國內期貨市場得以穩健發展。新商品部分，繼108年推出「美國那斯達克100期貨」及「富櫃200期貨」後，今年6月8日再推出「台灣永續期貨」及「台灣生技期貨」兩項特色商品，滿足國人交易需求，持續為期貨市場挹注新動能；制度面部分，為防範盤中瞬間價格大幅異常波動，期交所自107年起分階段建置期貨市場動態價格穩定措施，108年即已適用國內及國外股價指數期貨及台指選擇權，今年6月8日起再納入ETF及匯率類期貨。

(時報資訊)