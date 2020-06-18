《港股》美中會談樂觀＋北京釋出政策利多 恆指跌幅收斂 16:482020/06/18 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國國務卿蓬佩奧與大陸中央政治局委員楊潔篪的會談傳出正面進展，以及北京當局承諾將採取更多改革與提升流動性的措施，帶動大陸股市收高，受此鼓舞，周四香港股市跌幅收斂，終場恆生指數微跌0.07%，為24464.94點。國企股(H股)收漲0.07%，為9916.45點。騰訊漲1.6%，收在458港元，創下逾兩年新高，成交額達84.48億港元，排名第一。中興通訊開高走高，終場股價暴漲22%，該公司宣布7奈米晶片已投入量產，並已在全球5G部署中實現商用，也已開始導入5奈米技術。 (時報資訊) #全球 #會談 #跌幅收斂 #終場 #樂觀 也許您會感興趣 財經熱門新聞 散戶注意！2件凶狠大事 明天嚇到台股？ - 財經 標普恐腰斬至1600點！投資大老：Fed將被迫買股 - 財經 三星滾吧！台積電放大絕 獨吞蘋果最猛A16 - 財經 蘋果打趴安卓！iPhone XS 618促銷驚現歷史新低價 - 財經 晶電、隆達將成立控股公司 未來兩家公司將下市 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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