美國國務卿蓬佩奧與大陸中央政治局委員楊潔篪的會談傳出正面進展，以及北京當局承諾將採取更多改革與提升流動性的措施，帶動大陸股市收高，受此鼓舞，周四香港股市跌幅收斂，終場恆生指數微跌0.07%，為24464.94點。國企股(H股)收漲0.07%，為9916.45點。騰訊漲1.6%，收在458港元，創下逾兩年新高，成交額達84.48億港元，排名第一。中興通訊開高走高，終場股價暴漲22%，該公司宣布7奈米晶片已投入量產，並已在全球5G部署中實現商用，也已開始導入5奈米技術。

(時報資訊)