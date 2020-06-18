繼主打「融資」的以房養老之後，兆豐銀推出新服務「留房養老」，助陣銀髮族順利當包租公，再結合安養信託養老，對此兆豐銀指出，不僅已領先同業推出「留房養老安養信託」客製化服務，更成為首家加入「租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會」（租服全聯會）包租代管媒合平台的銀行。

兆豐銀日前已與租服全聯會簽署合作備忘錄，作到「房東安心，租客放心」，讓銀髮族可放心挑選滿意的包租代管業者，並由兆豐銀行提供信託規劃服務，綜合評估出適合自身狀況的安養信託，為退休養老生活做好充分準備。

在雙方合作之後，兆豐銀指出，將從7月開始，透過租服全聯會官方網站「銀髮族包租代管專區」專業媒合、諮詢服務平台，即可連線至兆豐銀行官網「留房養老安養信託」專區，亦可與兆豐銀行信託處聯繫，由專人協助規劃完善的信託方案；兆豐銀進而說明，留房養老的客製化服務是「雙向」，透過該服務，銀髮族可以當包租公，也可以當租客。

兆豐銀是在108年推出「留房養老安養信託」，當時就受到銀髮族相當的迴響；對此兆豐銀主管說明，迄今已有多位擁有房產的銀髮族，交付信託預約包租代管事宜，不論是想當租客或是想當包租公的銀髮族，此一信託產品均有量身訂做的高度彈性，若對身為「包租公」的銀髮族，即可以透過兆豐銀和包租代管業者的合作，來把關房客，然後身為房東的銀髮族再拿出租收益，來作為新的安養處所的租金財源。

兆豐銀進而說明，「留房養老安養信託」最大的特色，在於了解廣大銀髮族著重於安樂養老生活的真實需求，諸如電梯、無障礙空間及醫療照護等，如果既有自住房屋老舊，即便大幅裝修也無法改善，過去必須花大筆金錢重新購置不動產，現在則可以找兆豐銀行洽辦「留房養老安養信託」，透過兆豐銀行信託服務，及包租代管業者來「雙引擎」專業分工合作，由銀行提供支付租金財源與信託不動產管理服務，並由包租代管業者負責執行租賃事務，替銀髮族把關房客，直接拿現有不動產的租金收益，來作為另覓養老處所的租金財源。

特別是隨著新冠肺炎於今年度突然來襲，使得銀髮族及其家屬更加意識到必須積極面對資產傳承與退休養老生活安排，也使「留房養老」業務量不斷增加。

(工商 )