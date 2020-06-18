高雄在地建商郡都，與台北甲山林、海悅廣告三強聯手，在高雄合資成立都山林開發，首案推出的「繽海」住宅大樓，18日下午正式公開，產品只有18坪、28坪與38坪的小宅產品，訴求每坪售價低於30萬元、總價千萬元以內，就可讓年輕首購族，進駐高雄亞灣特區。

都山林開發在高雄推出的第一個建案「繽海」，18日舉行「祈福儀典暨公開記者會」，合作股東郡都董事長唐榮華、總經理唐承、甲山林機構董事長祝文宇、以及總經理祝藝等人，一字排開，一起祈福放天燈。

郡都總經理唐承指出，隨著亞灣區重大建設相繼完工，下一個崛起的高雄新核心就在亞洲新灣區，包括高雄展覽館、高雄市立總圖書館、輕軌第一階段、高雄流行音樂中心、港埠旅運中心等5大建設，2020年將全數完工。

他說，亞灣重大基礎工程的落成，吸引國內外企業總投資超過500多億元，龐大的人流、金流，帶動商業及觀光動能，未來，迪卡儂、大倉久和飯店、遠雄洲際飯店都即將開幕，增值效應持續發酵，「後續發展，是非常值得期待的」。

唐承表示，此次與台北甲山林、海悅廣告三強聯手，在高雄合資成立的「都山林開發」，首度推案就是總銷高達70億的「繽海」，選擇的地點就是亞灣特區住宅大樓，它的發展模式，也將如台北的南港和信義計畫區一樣，相當具有潛力。

甲山林機構董事長祝文宇指出，甲山林與郡都合資成立「都山林開發」，就是要傳承二代，此次首度在高雄推出第一個建案「繽海」，就是一個好的開始，因為，亞灣除了公共建設越來越完備，也具未來發展的腹地，可望成為高雄未來的發展核心。

祝文字表示，高雄亞灣「如同20到30年前的台北信義計劃區」，目前的房價，大約介於每坪40到50萬元之間，而且大都屬於中大坪數，為了讓高雄在地的年輕族群，可以不到1,000萬元的總價，進駐高雄亞灣，「繽海」每坪售價還不到3字頭。

他說，「繽海」除了在地年輕客層，另一銷售主力則鎖定北部置產客，提供3年包租，每年投資報酬5％的誘因，等於房價打八五折出售，如果以二地的房價和租金來看，在高雄置產的投報率，應比台北好很多。

(工商 )