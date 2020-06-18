摩根士丹利在《機構投資人》雜誌（Institutional Investor）全亞洲研究團隊排行榜中獲選第一名，成為該榜單27年評選歷史中，首家連續六年蟬聯榜首的公司，同時，今年摩根士丹利在該項目中是與花旗環球並列排行榜第一。

《機構投資者》雜誌2020年全亞洲研究團隊排行榜，匯集來自1,300家機構、4,800位專業投資者的票選結果，此次評選覆蓋日本除外的亞洲地區。 摩根士丹利亞洲研究團隊入選全部35項研究類，其中11個團隊名列第一，18個團隊名列第二，五個團隊獲得第三名，排名前三的團隊總數達34個，維持過往一貫優異的研究品質，高度凝聚客戶共識。 摩根士丹利亞洲研究部主管暨董事總經理William Greene表示，六年以來，摩根士丹利的研究產品與領先理念，因其一致性和高品質備受認可，感謝客戶長期支持。在前所未有的市場動盪與不明朗的經濟環境中，摩根士丹利專注於進一步開發產品、加強客戶聯繫，以及革新溝通管道，並大幅度地提高了與客戶虛擬互動的頻率，不僅每日舉辦網路分享會，並首次舉辦全體線上投資高峰會，在研究報告中也更頻繁地運用AlphaWise，透過網路進行資料分析研究。

《機構投資者》的調查結果顯示，摩根士丹利亞太區研究部在市場、行業及宏觀／策略評選類中保持卓越表現。摩根士丹利在股票策略和主題研究類中排名第一，在經濟及量化研究類中排名第二。公司在包括澳洲、紐西蘭、印尼、新加坡和台灣在的六個市場（共12個）均高居榜首，在大陸、香港、印度和韓國等其他六個市場位居第二。此外，摩根士丹利也在汽車和汽車零組件、科技／半導體及電信類別中榮獲第一名，而在銀行、消費、博奕及酒店、網路、能源、中小盤、科技／硬體、科技／IT軟體服務，以及運輸等領域排名第二。

摩根士丹利研究部擁有一系列領先同業的研究產品，包括《藍皮書》系列（Blue Papers）、《基本面》系列（Foundations）、《洞察》系列（Insights）、《觀點》系列（Ideas）及《動態》系列（Updates）等，不僅有著眼於長遠的深度分析文章，也有專注於短期且操作性強的投資建議，旨在為客戶提供豐富多元的內容。

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