美國再對一家大陸先進技術產品製造商下達了禁制令，因為影響到了美國企業的市場壟斷地位。而這一次的主角是大陸生技產業龍頭之一的華大基因。

華大基因來自深圳，而且被稱為基因科技領域的華為。根據媒體報導，美國加州法院已經下達禁令，禁止華大基因銷售基因測序儀和基因測序，原因是華大基因侵犯了美國企業Illumina的專利。基因測序儀作為基因測序的關鍵設備，擁有很深的技術壁壘，長期以來，Illumina、羅氏等西方企業控制了這一領域的大部分市場，並以技術專利為武器，阻止新的競爭對手的進入。

華大基因是我國基因科技的領軍企業，旗下的企業主要包括華大生命科學研究院、華大基因、華大智造、華大醫療等，集產學研於一身，深圳國家基因庫就是由華大基因承建。華大基因不光從事基因研究和基因測序，同時它還切入儀器設備的研發和生產，是一家先進製造型科技企業，而承擔這一職能的就是旗下的華大智造，提供醫療健康儀器設備，試劑耗材的研發和生產銷售，目前擁有研發人員400餘人，研發人員占比超過40%。

華為基因在2015年首次推出臨床級測序平台BGISEQ-500,打破了美國在這一領域的壟斷。新冠病毒爆發後，華大智造研發的高通量檢測設備「火神」實驗室出口到歐洲，澳大利亞，中東國家，為這些國家提高病毒檢測能力做出了貢獻。儘管華大製造成立只有短短的5年時間，不過華大基因測序儀已經佔領了大陸1/3的市場，國際市場份額也在持續快速增長，已經嚴重威脅到Illumina的市場地位。近年來該公司已經在歐洲，美國發起一系列專利訴訟，試圖阻止華大基因在歐美市場的銷售。

(中時電子報)