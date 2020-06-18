印度民眾焚燒大陸五星旗揚言要為死亡軍官向北京討回公道

印度與中國大陸發生邊界衝突死傷慘重，雙方死傷各高達數十人，引起國際關注。不過英國媒體發現，最近這次大規模士兵傷亡事件起因於雙方邊界駐軍的對峙與衝突，但傷亡的最大原因並非雙方拳腳、棍棒與石塊，而是鬥毆過程中，在陡峭的山坡上失足摔落山谷才造成重大傷亡。

據英國《衛報》和《金融時報》引述印度媒體對這次中印邊界駐軍互毆事件的報導說，中印雙方駐軍在邊界線上對峙時均未攜帶槍支武器，但衝突地點位於陡峭的山脊上，在駐軍以拳腳、鐵棍和石塊相互攻擊時，有許多士兵失足墜落，嚴重傷亡大部份因此而來。

印度總理莫迪在事件後公開表示，印度士兵不會白死，印度將會捍衛「每一寸領土，每一塊石頭」。中印兩方相互指控對方違反日前簽署的和平協議，北京還要求德里要加強約束前線部隊。

印度群情激憤的民眾在死亡軍官葬禮上焚燒大陸五星旗與大陸製造的產品，揚言要討回公道。（圖／路透）

英國《金融時報》指出，大陸駐軍在山區的陡峭路段進行夜間巡邏時意外地發現了印軍，雙方在推擠中有一名印度指揮官被推倒後由山脊摔落峽谷致死。隨後印度從2公里以外的地區召集了援軍，現場大約有600人帶著石塊、鐵棒以及其他的自製武器打鬥，在幾乎完全黑暗的環境下進行了長達6個小時的肉搏戰。

印度政府消息人士說，很多印度的士兵從山崖上摔下時撞到岩石，受傷後暴露在零度以下的高海拔地區，無法獲得及時治療，造成大約有20名士兵死亡，有4人情況危急。此外，印度媒體稱，駐軍估計中方的死亡人數可能達到50人以上。

報導指出，北京迄今未對大陸駐軍隊傷亡情況表態，但證實了雙方用拳頭、石塊和棍棒相互攻擊，造成很多士兵墜落山谷，以致重傷或死亡。

據《英國廣播公司》(BBC)指出，許多英方專家認為雙方的衝突來自於中方近年來的擴張性戰略與作為，在其周邊地區造成許多緊張狀態，包括南海、台海、香港到中印邊界的緊張局勢。

另有專家則認為，中印雙方近年來政經軍事實力變化和美印關係近來的改善，可能引發了決策層的一些誤判，雙方現任領導人對內對外都推行較為激進的政策，導致平靜了幾十年的邊境線矛盾開始升溫。

雖然還有一些小報則極盡渲染誇大之能事，認為中印雙方衝突將導致第三次世界大戰，但整體來說，雙方衝突進一步擴大的可能性不高，不過邊界敵對狀態短時間內降溫，而兩國關係中長期發展也將蒙上陰霾。

(中時電子報)