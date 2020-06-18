男童不慎反鎖在車內，台中市警局霧峰分局大里分駐所員警，考量大熱天下，車哪溫度，果斷用警棍敲破車窗。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

近日天氣熱爆，氣溫都飆到35度以上，日前中市一位女子，載一歲多的兒子外出購物，離去時，不慎讓兒子誤觸汽車鑰匙，將自己反鎖在車內，正值中午大熱天，媽媽心急如焚的請警協助，台中市警局霧峰分局大里分駐所員警迅速到場，果斷以警棍破窗，將已滿頭大汗的男童救出，化解一場危機。

台中市一名趙姓女子，日前載一歲多的兒子到大里路一家超市購物，離去時先將兒子放在後座的安全座椅，用安全帶綁好，過程中，未注意將汽車鑰匙掉在安全座椅上，不料在關上後門後，要開前門之際，兒子盡然觸動鑰匙開關，將自己反鎖在車內，當時天氣熱爆，趙女心急如焚的請警方協助。

台中市警局霧峰分局大里分駐所員警蘇偉誠、林家鴻、沈志軒接獲報案，火速趕到現場，著急的趙女表示，兒子已經開始流汗，由於當時正值中午1點左右，車內溫度一定如烤爐一般，考量請鎖匠，緩不濟急，經徵得趙女同意，立即以警棍破窗，順利救出小男童，整個過程，從報案至破窗至救出男童僅耗時約6分鐘，讓趙女萬分感謝。

霧峰分局表示，近日天氣炎熱，汽車車窗緊閉未開空調下，車內溫度可攀升到4、50度，易使人產生中暑、脫水，時間一久甚至可能致命，呼籲駕駛人切勿將孩童獨留在車內，避免發生危險。

(中時 )