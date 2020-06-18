民進黨高市黨部主委趙天麟18日受訪預告，「陳其邁2.0」非常值得期待，尤其起跑第一天「天沒亮就排行程」，傍晚幕僚發布行程，陳其邁19日上午6時將至十全果菜市場拜票，2018民進黨遭諷「搶了菜攤、輸了江山」，這次陳其邁刻意從「菜攤」出發，象徵意義非凡。

此外，19日上午8點半，陳其邁將至鳳山肉豆公掃市場，下午3點到前鎮地方人士家中拜會。

陳其邁投入高雄市長補選，競選團隊主要人事已經底定，由菊系前代理市長許立明擔任主委、海派立委趙天麟擔任總幹事，高雄各區域立委均列副主委，此外，包括高市民進黨議員林智鴻、時代力量議員黃捷、台灣基進台中立委陳柏惟均傳受邀擔任發言人。

趙天麟受訪表示，人事布局由陳其邁本人宣布，但可預見的是，這場補選不只是民進黨與陳其邁的選戰，也是高雄市政重開機、重返榮耀一戰，所以不管黨內跨派系、政黨間跨黨派、甚至是跨區域的全國各地人才都可能加入，年輕化將是團隊基本圖像。

據了解，儘管補選只有60天左右，但陳其邁陣營記取2018年教訓，這次堅持一定要有「很漂亮的競選總部」，目前傾向設在北高雄左營警分局附近，是一處建商現有的預售屋，本來已完售要拆除，商借用來做這段時間的總部，供支持者聚集。

綠營內部透露，競選總部人事布局看得出刻意營造派系共治氣氛，然而，以往總操盤手應是主委，但以趙天麟最近經常跳上第一線來看，「這次競選總部可能是總經理制」，未來雙方磨合還有待觀察。

此外，知情人士也示警，陳其邁2018年隱居幕後，推發言人群面對媒體採訪，但發言內容卻未充分授權，一度引發混亂，此次跨派系、黨派、區域組成年輕發言人群，立意不錯，可是若依舊限制發言人的自主性，恐怕重蹈覆轍。

(中時 )