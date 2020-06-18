有美滿婚姻的科技業高階主管張姓男子，去年遭民代踢爆連續在永康區一所國小誘拐男學童性侵，引發學校家長人心惶惶，案經台南地院審理，查出3個男童受害，18日依照1項強制性交、4項強制猥褻共4項罪名，依照數罪併罰，應執行9年10個月有期徒刑。

30多歲的張姓男子自有妻小，又是科技業高階主管，擁有美滿家庭與高薪收入，是人人眼中的人生勝利組，在他人模人樣的背後，卻疑有戀童癖，多次鎖定永康區某家國小，挑選單親、弱勢家庭的男童，以手機遊戲、購買零食等手段誘騙親近，甚至認為乾兒子，卻私下撫摸男童下體、甚至有性交行為，發洩其私欲。

台南地院表示，張男在2017年至2019年間，先後利用機會親近甲童、乙童與丙童。他曾將甲童拉近學童旁廁所，強制性交得逞，2年後又在超商趁甲童把玩手機遊戲時，強制猥褻撫摸其下體。

張男2017年在學校內提供手機遊戲給乙童把玩，趁其玩遊戲時，強制猥褻撫摸乙童下體。2年後又帶乙童到超商，重施故技，讓乙童把玩手機遊戲，再次趁機猥褻撫摸其下體。

丙童父母離異，獨自寄居阿姨住處，為弱勢家庭學童，張男在2017年認丙童為乾兒子，每日接送他自學校回家，甚至帶回自己安南區住處洗澡，利用一次帶丙童到台中麗寶樂園遊玩機會，兩人同住飯店，連續猥褻撫摸丙童下體多次。

張男在法院審理期間否認罪刑，台南地院法官根據證人指證，認為他嚴重破壞國小校園安全，造成國小學童家長人心惶惶，惡性重大；犯後矢口否認犯行，未見絲毫悔悟，判處張男犯1次強制性交與4次強制猥褻，各為8年6月、4年6月、4年6月、4年8月與5年，依照數罪併罰，定應執行刑9年10個月。

(中時 )