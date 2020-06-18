1111人力銀行今（18）公布最新調查指出，高達8成6的上班族想兼職或已在兼職中，據調查，上班族最想從事的五大兼差工作，在可複選的情況下依序是：文書建檔（35.8%）、診所掛號（20.4%）、網拍（19.8%）、理貨人員（17.6%），還有因應防疫而生的量體溫（17.0%）人員；至於近年崛起的美食外送平台外送員工作，則僅9.3%的上班族有意從事。

1111表示，目前想兼職或已在兼職中的上班族，其中，包括50.5%已有正職但想找兼職、26.6%以兼職工作為主、9%同時有正職與兼職，平均每周兼差或想兼差的時數為15.9小時，以一周五個工作天為計，相當於每天多工作3.18個小時，平均每月想透過兼差賺進13,177元。

此外，上班族選擇兼職工作時會考慮哪些條件？1111調查顯示，包括工時彈性/可配合作息（53.6%）、離家近（51.6%）、時薪高（34.4%）、領現金（27.5%），以及案源穩定（20.8%）。

1111調查也發現，想兼職的上班族有8成認為職缺變難找，其中包括29.3%認為非常難找、50.8%認為有點難找；進一步詢問兼職工作難找的原因，主要有職缺變少（59.5%）、競爭者變多（41.9%）、企業遇缺不補（28.1%）。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖指出，從勞動部近期公布的無薪假趨勢變化發現，原本疫情影響的重災區「住宿餐飲業」無薪假人數已開始減少，反倒是「製造業」人數與家數持續增加，不僅無薪假人數佔比最高，人數增加也最多，隨著無薪假人數攀高，收入受影響的正職上班族就轉而尋求其他增加收入的管道，也讓兼職市場更加競爭。

何啟聖表示，進一步從產業分析，結果發現「營建不動產」從業人員想兼職的比例最高，其次是製造業。他說，從最新公布的5月份六都買賣移轉棟數來看，比起去年下滑超過2成，顯示新冠肺炎的疫情讓買方信心低迷，由於第二季是傳統房市旺季，和去年的高基期相比跌幅特別明顯，房市旺季不旺讓從業人員收入驟減，因而動念想利用兼職來增加收入。

為了解上班族在疫情衝擊下的兼職現況，1111人力銀行設計「上班族兼職現況調查」，針對會員進行網路問卷調查，調查時間2020年6月2日到6月16日，總計回收有效樣本1,148份。

(工商 )